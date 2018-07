Marca esportiva lança linha que celebra a diversidade sexual

Com versões estilizadas de modelos clássicos de tênis e roupas, linha da Adidas Originals busca valorizar lutas LGBT no mundo Foto: Divulgação

Na semana da 20ª Parada Gay de São Paulo, que ocorre no domingo, 29, a Adidas Originals lançou pela primeira vez no Brasil o "Pride Pack", uma linha que celebra a diversidade sexual. Com duas versões de seus tênis clássicos, o Superstar e o Stan Smith, além de camisetas, regatas, jaquetas, calças e bonés estilizados, a linha busca valorizar as lutas LGBT no mundo. Ela já está disponível na loja da marca em São Paulo e no e-commerce.

Para anunciar a novidade, a grife clicou uma campanha exclusiva com nomes que representam o movimento. Sob direção de Pati Veneziano, , a cantora Pabllo Vittar, a promoter Lily Scott, a produtora de eventos Renata Magueta e os stylists Alice e Nilo Caprioli posaram para as lentes de Hick Duarte.