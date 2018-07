Marca de roupas masculinas lança coleção em parceria com FFW

As camisetas da coleção trazem estampas muito cool. Foto: Divulgação

O site FFW se uniu à marca Cotton Project em uma coleção especial de roupas, que será lançada no sábado, 3, e foi feita com a colaboração dos fotógrafos Eudes de Santana, Hick Duarte e Marcelo Gomes. Descobertos pelo portal, eles emprestaram as imagens icônicas que aparecem nas peças.

Com pegada streetwear e sem gênero, a coleção é composta por camisetas, jaquetas, parka e bolsas tote. Intitulada C1 16 (que significa coleção 1 ano 2016), a linha é estampada com fotografias, frases com trechos de músicas e grafismos que fazem referência ao Brasil, como fragmentos da bandeira e o Cruzeiro do Sul.

Os preços das peças variam entre R$ 69 e R$ 459. Foto: Divulgação

“Queremos transformar o FFW em um lifestyle. Falamos de moda, arte, cultura, comportamento e queremos levar o nosso olhar para além do conteúdo”, conta Augusto Mariotti, editor-chefe do portal. “Foi um processo criativo a seis mãos. Acreditamos neste modelo de parceria, com pessoas que têm a ver com a nossa identidade e realmente colaboram com o produto final.”

A coleção estará à venda na loja física da Cotton Project nos Jardins, em São Paulo, e no e-commerce da marca.