Marca de maquiagem vegana volta a vender no Brasil

Linha de maquiagens da tatuadora Kat Von D possui 30 tons de base diferentes Foto: Instagram/ @katvond

A marca de maquiagem homônima da tatuadora Kat Von D, conhecida pelo reality show Miami Ink, é um sucesso entre as fanáticas pelo universo da beleza. Por isso, a notícia de que seus produtos voltariam a vender no Brasil foi muito bem recebida por blogueiras, maquiadores e fãs.

Com um posicionamento cruelty-free, ou seja, sem crueldade em sua linha de produção, a marca recentemente se tornou completamente vegana. Além disso, ela também possui uma preocupação com a diversidade, e apresenta 30 tons de base diferentes. Seguindo a estética ousada de sua criadora, a marca Kat Von D é conhecida por produtos com cores diferentes, como batons lilás, cinza e até mesmo azul, e finalizações cheias de brilho ou em vinil. As embalagens têm uma pegada gótica, sempre em preto.

Uma grande parte da linha chega ao Brasil nesta quarta-feira, 13. São 200 produtos disponíveis em lojas da Sephora, com preços de R$ 99 até R$ 299.

