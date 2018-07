Marca de maquiagem brasileira lança linha com preços mais baixos

Contém1G cria linha de maquiagem acessível, com preços que vão de 19 até 58 reais Foto: C1g/ Divulgação

A marca brasileira de cosméticos Contém1g traz uma novidade para o mercado. A linha C1g tem uma faixa de preços mais acessíveis, que vão de 19 até 58 reais. “Queremos que todas as mulheres possam usar nossos produtos. A condição preço para algumas pessoas pode ser definitiva”, conta Camila Rubini, gestora da marca.

A nova linha conta com 17 cores de batons, 10 diferentes tonalidades de corretivo facial, base de efeito natural, pó compacto, máscara para cílios, 6 opções de cores de blush e delineador líquido. “São itens que criam um look para todos os tipos, idades e estilos de mulheres”, explica Camila. A gestora ainda reforça que, apesar dos preços mais baixos, os produtos contam com o know-how e a qualidade da Contém1g.