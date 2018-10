Marca de maquiagem alemã chega ao Brasil com produtos a partir de R$ 4,90

A Essence também não realiza testes em animais Foto: Instagram.com/essemakeup

A Essence, marca de alemã de cosméticos cruelty free acaba de desembarcar no Brasil. Com identidade visual jovem e divertida, a proposta da empresa é vender os produtos que estão na moda por valores acessíveis.

Por aqui, chegaram mais de 300 deles, entre esmaltes, bases, sombras, blushes, batons e iluminadores, com preços competivos para o mercado nacional. Os itens de cuidado com as unhas custam a partir de R$ 4,90 (lixa) e as maquiagens custam entre R$ 9,90 (sombra unitária) e R$ 42,90 (base líquida).

A marca, que pertence ao grupo alemão Cosnova Beauty, está presente em 80 países e possui o conceito de fast beauty, com renovação anual de 50% dos produtos e edições limitadas periódicas - no Brasil, o plano são lançamentos a cada dois meses.

Atualmente a Essence está à venda em São Paulo e nas lojas online da Droga Raia, Drogasil e Beleza na Web.