Marca de lingeries lança coleção com sete tons de cor de pele

Foto: Divulgação/Naja

A marca de lingerie californiana Naja lançou uma nova coleção que conta com sutiãs e calcinhas em sete tons de nude, capazes de se adequar a mulheres com diferentes cores de pele. Batizada de Nude for All, a campanha é estrelada por mulheres comuns, e não modelos profissionais. As garotas propaganda têm tipos de corpos e profissões variadas (há, por exemplo, uma engenheira de sistemas, uma estudante de marketing e uma bailarina).

"Um nude para você" Foto: Divulgação/Naja

As cores das peças foram escolhidas de acordo com os tons de base das marcas mais vendidas nos Estados Unidos, M.A.C, L'Oréal e Bobbi Brown. "É a primeira vez que a indústria consegue produzir tantos tons de uma mesma peça e ainda sim ter um custo-benefício eficiente", afirma Catalina Giral, diretora criativa e co-fundadora da marca, ao lado da atriz Gina Rodriguez.

"Junte suas mãos para os sete tons de nude". Foto: Divulgação/Naja

Para comportar o corpo da mulher real, a linha conta com três modelos de calcinha, do tamanho PP ao GGG e um modelo de sutiã com costas que vão do tamanho 32 ao 40 e que podem ser combinados com diferentes tamanhos de bojo.