Marca de Kylie Jenner anuncia 30 tons de corretivo

Kylie contou no Snapchat que já está usando o produto todo dia Foto: Instagram/ @kyliecosmetics

Parece que o mundo da beleza está, finalmente, se tornando mais inclusivo. Depois de todo o barulho dos fãs e da mídia em cima dos 40 tons de base da linha de maquiagens de Rihanna, outras marcas se engajaram em criar diferentes tonalidades para os seus produtos. O mais novo caso é de Kylie Jenner.

A dona da Kylie Cosmetics anunciou ontem, 6, pelo seu Snapchat, que sua marca irá apostar em corretivos líquidos para a pele. Kylie revelou que criou 30 tons diferentes do item, que promete ter longa duração e cobertura média. O lançamento será no dia 13 de dezembro e o e-commerce entrega no Brasil.