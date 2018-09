Marca de Khloé Kardashian 'inventa' tamanho 49 para suprir demanda

A empresa tem a premissa de fazer jeans para mulheres de todos os tamanhos Foto: Good American/Divulgação

Good American é uma marca de jeans fundada por Khloé Kardashian e Emma Grede que nasceu, em 2016, com a proposta de inclusividade e de fazer roupas para mulheres de todos os tamanhos, do 0 ao 24 (o equivalente a 34 a 50 no Brasil).

Mas, em sua nova coleção chamada Good Curve (boas curvas, em português), a empresa decidiu ir além no quesito caimento perfeito, e "inventou" um tamanho 15 (ou 49), para servir em mulheres que ficam entre o 14 e o 16 - justamente onde ocorre a divisão entre o que é considerado "regular" e o que é "plus size".

"Algo que fazemos muito é ouvir nossos clientes, e percebemos que recebemos muito mais devoluções entre os tamanhos 14 e 16. E isso tinha uma razão", explica Emma. "Conversamos com os estilistas e os times de produção e percebemos que existe um grande gap entre esses tamanhos, mais do que o normal entre as numerações."

As primeiras calças em tamanho 15 chegam no site da Good American na quinta, 15.