Marca de cosméticos organiza bloco de carnaval em São Paulo

Bloco ocorre no dia 3 de fevereiro na Vila Madalena Foto: Rafael Arbex / ESTADAO

O pré-carnaval da The Body Shop promete ser bem animado, já que marca será anfitriã do BloCÃO, bloco de carnaval para animais domésticos e seus donos. A folia está marcada para o próximo dia 3, em frente à loja da marca na Vila Madalena, em São Paulo, às 15h. Na ocasião, serão distruibuídos bandanas, petiscos orgânicos e água para os animais; e comes e bebes, purpurina biodegradável e bottons para os humanos. A influenciadora Jana Rosa será responsável pelas músicas.

O evento tem a função de dar visibilidade a outra iniciativa da The Body Shop, a campanha Para Sempre Contra Testes em Animais (Forever Against Animal Testing), que visa eliminar os testes em animais na indústria de cosméticos no mundo todo até 2020. A marca pretende coletar 8 milhões de assinaturas para conseguir apresentar o projeto na ONU, para que seja convocada uma convenção internacional a fim de debater o tema. Interessados podem assinar a petição neste link.