Marca de beleza doa lucro arrecadado com serviço de sobrancelha para ONG

Projeto Bold is Beautiful, da Benefit, promove empoderamento feminino. Foto: Unsplash/@soroushkarimi

Durante o mês de maio, a marca de maquiagem Benefit tem realizado o projeto Bold is Beautiful, que reverte o lucro arrecadado com serviços de sobrancelhas da loja para instituições de caridade locais. O projeto foi criado em 2015, já chegou a 21 países e promove o empoderamento feminino por meio da educação, acesso ao bem-estar e independência financeira.

Conhecida por seus produtos especializados em sobrancelhas, a marca doou 100% do valor levantado pelo serviço de design de sobrancelhas e pelas vendas do gel iluminador de sobrancelhas 3D BROWtones na cor magenta para ONGs que ajudam mulheres.

No Brasil, a instituição parceria deste ano é a Habitat para a Humanidade Brasil, ONG que trabalha para famílias que vivem em situação de pobreza tenham condições adequadas de moradia. Até o fechamento dessa reportagem, o projeto Bold is Beautiful já ultrapassou os 16 milhões de dólares arrecadados ao redor do mundo, cerca de R$ 64,6 milhões.

Entre as contribuições fornecidas pela marca, estão: apoio emocional; hospedagem em abrigo; participação em aulas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática; formação em educação financeira; e workshop de beleza para pacientes com câncer.