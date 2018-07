Marca começa a produzir 1 milhão de tênis feitos com lixo plástico

O modelo 'Ultra Boost Uncaged Parley'. Foto: Divulgação

O anúncio de que a Adidas iria lançar um modelo de tênis feito com plástico retirado do oceano causou burburinho na internet. Feito em parceria com a 'Parley for the Oceans', o 'Ultra Boost Uncaged Parley' traz uma malha feita da mistura de 'Ocean Plastic' (95%) e poliéster reciclado (5%).

A novidade da vez é que a marca já começou a produzir 7 mil pares, que estarão à venda por 220 dólares nas lojas da marca a partir deste mês. Até o final de 2017, a Adidas vai fabricar 1 milhão de exemplares do modelo. Os cadarços, a base, o suporte do calcanhar e o forro também foram feitos de materiais reaproveitados.