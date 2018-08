Marca chama atenção ao colocar menina de hijab em campanha

Internautas elogiaram a nova campanha da GAP Foto: GAP / Divulgação

Cada vez mais, as marcas estão fazendo campanhas mais diversas, com pessoas de diferentes cores, etnias e tipos físicos, fazendo com que os consumidores se sintam representados nas fotos. Mas, se homens e mulheres muçulmanos ainda são pouco fotografados em propagandas de moda, as crianças são ainda menos retratadas.

A GAP Kids fez diferente e, em sua campanha de volta às aulas, colocou crianças de várias etnias usando jeans e camiseta, sorrindo e aparentemente se divertindo. Uma das meninas está usando um hijab.

As fotos fizeram sucesso na internet. Uma das pessoas que elogiou foi a modelo muçulmana Hamdia Ahmed que escreveu em seu Twitter "Isso me faz tão feliz." Na mesma rede social, a ativista Blair Imani comentou "Finalmente. Uma campanha diversa que não é centrada em brancos."

Uma internauta que se identifica como Deema Beee comentou sobre a modelo da campanha ser realmente muçulmana. "Você pode dizer que é real porque ela está naquela fase de uma peça só que todas nós tivemos quando começamos a usar hijab."