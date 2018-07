Marca brasileira lança biquíni menstrual com tecnologia absorvente

O biquíni mestrual usa a mesma tecnologia das calcinhas absorventes Foto: Divulgação/Herself

De acordo com uma pesquisa realizada pela Herself, marca gaúcha de calcinhas absorventes, 70% das mulheres deixam de ir a praia ou piscina quando estão menstruadas. Por isso, a empresa decidiu fabricar os primeiros biquínis absorventes do Brasil, que prometem dar mais liberdade às mulheres.

Os biquínis (e maiôs) foram desenvolvidos com tecido antimicrobiano (que também evita fungos e odores) e possuem a mesma tecnologia das calcinhas absorventes. A diferença é a camada externa de tecido, que passa por um processo que permite a passagem de água, mas não de sangue, evitando vazamentos.

Além disso, o lançamento da Herself levanta a bandeira da sustentabilidade já que é estimado que, durante a vida, as mulheres tenham cerca de 450 ciclos menstruais, descartando 150 quilos de absorventes.

O lançamento experimental ocorre no dia 13 de julho. As interessadas participarão de um financiamento coletivo e receberão um biquíni completo (com parte de cima e de baixo) na cor preta e, durante 3 meses, poderão ajudar a marca com sugestões para melhorias do produto. O investimento vai de R$ 150 a R$ 180.