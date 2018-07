Marca brasileira faz calçados para grifes na Semana de Moda de Paris

O modelo da nova parceria da Melissa com a Vivienne Westwood Foto: Charles Platiau/ REUTERS

A Melissa, marca brasileira de calçados de plástico, está se firmando no mercado internacional como uma etiqueta descolada. Depois de fazer parte da Semana de Moda de Nova York, assinando os sapatos da coleção da Baja East, agora a marca apareceu em duas passarelas da Paris Fashion Week. Ambos os desfiles ocorreram no sábado, 30.

A Comme des Garçons trouxe para a sua passarela um sapato fechado, com um salto baixo e quadrado. Duas opções de cores foram vistas durante o desfile: o preto e o grafite texturizado. O modelo ainda não tem previsão para chegar ao Brasil.

No mesmo dia, a parceria da marca com a designer inglesa Vivienne Westwood foi reafirmada, em mais uma colaboração. O Melissa Brighton Sneaker é um modelo de tênis com recortes estratégicos e vem em cinco cores: azul, vermelho, dourado, marrom e branco. O sapato foi apresentado durante o desfile da segunda marca da estilista com o seu marido, Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood, e chega ao Brasil em feverereiro de 2018.