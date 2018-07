Marca brasileira desfilará na Semana de Moda de Nova York

A consultora de moda Cris Pitangy estrela a campanha de Verão 2018 da marca de lingerie Undertop Foto: Undertop/ Divulgação

A Undertop possui peças à venda nesta loja multimarcas, que funciona como uma incubadora de designers descolados do mundo inteiro. A marca traz o conceito de lingeries que podem ficar à mostra na produção e tem personalidades como Isabela Fiorentino, Flavia Alessandra, Mari Weickert e Cris Pitangy como clientes. Aqui no Brasil, os produtos da Undertop estão à venda no Itaim Bibi, em São Paulo, e logo começarão a ser vendidos no e-commerce Shop2gether.