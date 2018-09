Marca Banana Republic chega oficialmente ao Brasil

A marca norte-americana Banana Republic, que aos 40 anos chega ao Brasil Foto: Divulgação Banana Republic

Completando 40 anos de história, a Banana Republic acaba de desembarcar oficialmente no Brasil. A grife, uma das que integra o mesmo grupo da Gap, tem o e-commerce da Dafiti como sua primeira plataforma de entrada no País.

Famosa pelos seus básicos confortáveis e de estilo clássico, a marca norte-americana venderá peças de suas coleções femininas e masculinas, como blusas, vestidos, camisas e calças de linho, seda, sarja e jeans. Os preços vão de R$ 74,99 (uma camiseta feminina) a R$ 439,99 (um vestide chemise).

“Estamos muito entusiasmados em apresentar a Banana Republic ao Brasil ”, diz Roy Hunt, Vice-Presidente Sênior de Franquias Globais e Alianças Estratégicas da Gap Inc. “Esta nova parceria reflete o quanto estamos empenhados em revolucionar o ecossistema da moda com inteligência, oferecendo um portfólio abrangente atrelado à curadoria de moda, preço justo e conveniência”, completa Malte Huffmann, Vice Presidente de Marketing do Dafiti Group e co-fundador da Dafiti, que já está vendendo as peças.