Marca altera tom de pele de modelo para mostrar 'diversidade'

Blogueira denuncia marca por alterar digitalmente o tom de sua pele

Especialmente após todo o barulho sobre os 40 tons diferentes de base da Rihanna, o mundo da beleza está atento para a questão da diversidade. Porém, o interesse muitas vezes não é genuíno. A blogueira Paula Ohenoja denunciou nesta terça-feira, 3, uma marca de cosméticos que havia alterado a sua foto usando um batom, para escurecer o seu tom de pele.

Em um desabafo no seu perfil do Instagram, Paula explica que a The Bold Brand havia comprado fotos suas usando batons de sua linha, para divulgação. Porém, a blogueira encontrou algumas alterações nas imagens publicadas, deixando o seu tom de pele mais escuro do que realmente é. “Isso, além de ser ‘blackface’, também é propaganda enganosa, pois a edição que foi feita mexeu apenas na cor da minha pele, e não no tom do batom”, ela disse.

Paula ainda explicou que, ao entrar em contato com a dona da marca, ela alegou que, como havia pagado pelos cliques, estava no direito de fazer o que quisesse com as fotos. “Ela tem todo o direito de imagem para usar as fotos aonde quiser, mas NÃO como quiser”, escreveu a blogueira.