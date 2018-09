Marc Jacobs se desculpa por atraso de 90 minutos em desfile

Modelo apresenta coleção primavera/verão 2019 da Marc Jacobs Foto: REUTERS/Andrew Kelly

Na última quarta, 12, Marc Jacobs apresentou sua coleção de primavera/verão 2019, o show de encerramento do calendário oficial da New York Fashion Week. Mas, antes mesmo da primeira modelo abrir a passarela, o estilista estava sendo muito criticado pelos fashionistas presentes, já que a apresentação atrasou 90 minutos (o que não é comum em uma semana de moda norte-americana) e alguns convidados se retiraram da sala de desfile antes do seu início.

Nesta sexta, 14, o estilista escreveu um texto no Instagram para se desculpar com todos, explicando que acontecem imprevistos em eventos ao vivo, que ele sempre foi conhecido por sua pontualidade e que, mesmo com coisas dando errado, ele esperava que o show começasse pontualmente.

Leia o texto:

"Peço desculpas a todos que ficaram incomodados com meu atraso em nosso desfile de primavera/verão 2019. Aos interessados, segue uma lista, não de desculpas, mas de fatos. Eu realmente entendo que as pessoas têm planos, vidas, compromissos, voos, famílias para voltar e etc, eu eu respeito muito isso.

Eu ouvi, li e refleti sobre sua frustração, raiva e indignação. Se você escolher ler, espero que consiga compreender.

1. Meia noite da madrugada anterior ao desfile, acreditava que iríamos começar às 18 horas [horário de Nova York], como o planejado e que era minha intenção.

2. Às 15:30 do dia da apresentação, fiquei sabendo que poderíamos atrasar até uma hora. Com boa fé e esperança, foi comunicado que o show começaria às 18h30 e isso foi um erro.

3. Depois de anos sendo mais do que pontual e mais uma vez com a intenção de continuar assim, o fato é que, esperam mais da gente mesmo tendo cada vez menos recursos. Isso não se restringe só a mim ou a nossa marca. Aprendi que precisamos nos ajustar a nossa nova realidade.

4. Foi minha escolha pensar que poderíamos realizar tudo o que precisávamos para este desfile com as circunstâncias que enfrentamos. E estava errado. Não porque as pessoas não se esforçaram ou deram tudo de si, a vida é assim às vezes. Sempre me falaram que 'se você quer fazer Deus rir, conte a ele sobre seus planos.' Nos nossos shows, sempre apresentei de 7 a 10 minutos de moda teatral ao vivo, esperando que tivesse um significado e tocasse a audiência tanto estética quanto emocionalmente. Acho que todos nós temos que ser um pouco mais sensíveis e flexíveis quanto a fragilidade da vida.

Espero que todos que leram isso reflitam sobre os meus pensamentos, assim como fiz com os seus.

Sincera e respeitosamente,

Marc"