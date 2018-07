Maquiar metade do rosto vira forma de protesto na internet

O poder da maquiagem: a iniciativa da maquiadora holandesa Nikkie ganhou repercussão nas redes sociais Foto: Reprodução

Com 1,2 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, a holandesa Nikkie é um fenômeno na internet. Ela já fazia sucesso na rede com seus tutoriais de maquiagem, mas, no último mês, viu sua popularidade se multiplicar após publicar um vídeo-protesto pelo direito de usar quantos produtos de beleza quisesse. Após ser muito criticada pelo excesso de itens que costuma passar, ela pintou apenas metade do rosto para mostrar a diferença e encorajar as mulheres a continuarem se maquiando se é isso o que as deixa felizes.

"Muitas garotas têm sofrido preconceito por admitir que amam maquiagem", diz ela no vídeo. A ideia foi inspirada em um episódio do reality show "Ru Paul's Drag Race", em que as drag queens tiveram que, com o auxílio de pó, blush, delineador e cílios postiços, deixar parte do rosto feminina e outra masculina.

Nikkie levantou a bandeira do empoderamento feminino sobre o próprio e obteve um resultado impressionante. O vídeo foi assistido mais de 17 milhões de vezes e gerou uma resposta imediata de mulheres que começaram a publicar fotos com apenas metade do rosto maquiado - a hashtag #ThePowerOfMakeUp" já contabiliza quase 15 mil imagens só no Instagram.