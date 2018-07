Maquiagem borrada é tendência nesta temporada da SPFW

Delineador borrado para trazer o clima dos anos sessenta para o desfile da marca PatBô Foto: Jf Diorio/Estadão

O delineador com traço um pouco borrado foi uma das tendências mais fortes na maquiagem no começo desta edição da SPFW. O conceito é simples e interessante: abaixo a perfeição. "Como se a mulher tivesse passado o delineador e ele borrou, mas ela não se importou. Ela não está preocupada com um look impecável, ela quer se divertir, encontrar os amigos, cantar e dançar", conta a maquiadora sênior da MAC Cosmetics, Fabiana Gomes, responsável pelo conceito da beleza da passarela da marca Animale.

As modelos da PatBô também cruzaram a passarela com um delineador desconstruído. O maquiador Henrique Martins explica que a proposta era criar um olhar mais rock'n'roll e ao mesmo tempo seguir a temática anos sessenta . Para isso foram feitos vários riscos imitand o cílios postiç os e criando um efeito "olhos de boneca". Para consolidar o conceito desleixado, camadas e camadas de rímel borrado.