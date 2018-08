Maquiadora do baile do MET dá dicas de maquiagem para mulheres mais velhas

Kristin Scott Thomas interpretou Clementine Churchill em 'O Destino de uma Nação', indicado ao Oscar deste ano Foto: Fred Thornhill/REUTERS

Ser responsável pelo visual de uma celebridade em um tapete vermelho está entre as tarefas mais desafiadoras de um maquiador. Quando todos os holofotes estão voltados ao seu trabalho, o reconhecimento pode significar uma guinada na carreira, mas se a maquiagem dá errado, especialmente nas fotos (como aconteceu com a cantora Selena Gomez no evento), o efeito reverso também é poderoso.

Para a maquiadora espanhola Susan Houser, o segredo de um resultado bem-sucedido está em conhecer bem a pessoa com quem você está trabalhando: seu tom de pele, seus gostos e, mais importante, como determinados produtos vão se comportar no tipo de pele em questão. Em uma parceria com a marca de cosméticos Nars, Susan assinou a beleza da atriz britânica Kristin Scott Thomas no baile do MET 2018, que aconteceu na última segunda, 7.

Kristin Scott Thomas vestiu Erdem no baile do MET 2018 Foto: Carlo Allegri/REUTERS

Aos 57 anos, Kristin tem uma trajetória e tanto: já foi indicada a um Oscar e, mais recentemente, interpretou Clementine Churchill, esposa do ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill, em ‘O Destino de uma Nação’, que também concorreu a uma estatueta na premiação deste ano. No MET Gala, ela usou um vestido estampado assinado pela marca britânica Erdem – para completar, uma maquiagem suave, mas com batom poderoso. Ao criar o visual, a maquiadora lançou mão de bons truques: “Eu costumo sempre pentear a sobrancelha para cima, porque isso ajuda a abrir o olhar e suavizar o rosto. Sombras em tons de cinza, marrom e bronze também destacam os olhos”, revela. “Nos olhos e na boca, eu sempre procuro usar maquiagens que tenham alta fixação”.

O estilista turco-canadense Erdem Moralioglu, responsável pelo look da atriz, também opinou na maquiagem. "Discutimos o visual com Erdem e o que ele queria para combinar com seu vestido incrível, num tom de azul celestial com bordados dourados. Decidimos optar por olhos mais suaves, com uma sombra acinzentada metalizada e outra marrom-escura para dar forma aos olhos", explica Susan Houser. "Como o rosto e o cabelo já estavam discretos, escolhemos um batom vermelho bem forte para ser o foco da maquiagem de Kristin". O produto usado foi o batom Carnal Carnation, parte da coleção da Nars em parceria com a Erdem.

Para mulheres acima dos 50 anos, a dica de Susan é certeira: “hidrate, hidrate, hidrate”. “Depois que eu já passei a base e o corretivo, coloco água e um creme para os olhos em uma esponja, e passo por cima do corretivo e nos lábios, antes de aplicar o batom”, fala a maquiadora.

Ela prefere encarar a maquiagem como uma ferramenta para valorizar características naturais, e não escondê-las. “Sim, você pode camuflar olheiras e uniformizar o tom da pele, mas é mais sobre suavizar a beleza natural”, afirma a beauty artist. “Você pode se divertir acrescentando cor, ou recriando um look dos anos 1960, 1970, e brincar com o que te fizer feliz. Não sou fã de contorno em excesso no dia a dia, principalmente se você não trabalha em frente às câmeras. Acho que é um exagero, deixe a beleza natural brilhar”, conclui.