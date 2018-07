Maquiador 'queridinho das noivas' dá dicas de beleza para o grande dia

Jr. Mendes costuma fazer uma pele impecável em suas clientes Foto: Instagram/@jrmendesmake

O paraibano Júnior Mendes é conhecido como o maquiador queridinho das noivas e é um dos maiores nomes quando se trata de beleza em casamentos.

Ele foi o responsável por maquiar e fazer o cabelo da cantora Preta Gil e da blogueira Fabiana Justus para subir ao altar - ele também já produziu as apresentadoras Xuxa Meneghel, Mariana Rios e Eliana para outros eventos.

A convite da MAC Cosmestics, ele falou com exclusividade ao E+ o que um maquiador de noiva deve e não deve fazer, e quais as principais dicas para o grande dia. Confira:

O maquiador estava no evento CZ Wedding Boutique a convite da MAC Cosmetics Foto: Produtora 7/MAC Cosmetics/Divulgação

Sem modinhas

"Ultimamente tenho visto noivas com cílios postiços grandes demais, olhos com glitter... Acho um pecado. Daqui a dois anos, ela vai odiar essa foto dela, porque são coisas muito de momento. Como os registros do casamento são eternos, a beleza deve ser clássica e contemporânea ao mesmo tempo."

Menos é mais

"As noivas também seguem tendências, mas não do mesmo jeito que vemos na moda. Elas usam contorno, por exemplo, mas bem de leve. Agora está a pegada do strobing e da pele iluminada, mas tem que ser bem dosado. A maquiagem não pode chegar antes do que a noiva."

Respeite sua identidade

"Se a noiva usa batom vermelho todo dia, não será no casamento que eu vou colocar um nude, porque ela não irá nem se reconhecer. A maquiagem deve ser mais a cara dela possível. Não dá para ela passar por uma transformação."

De olho nas texturas

"O maquiador deve usar uma base de longa duração, de preferência à prova d'água e com acabamento matte. A máscara também deve ser à prova d'água, para a maquiagem segurar mesmo depois de suor e lágrimas. Fuja dos produtos em creme, porque eles duram menos e têm mais facilidade de craquelar."

Confie no profissional

"Não é só fazer a maquiagem. Eu vou junto com a noiva para a igreja, sou eu que dou o último retoque dela entrar nela. Ela tem na cabeça tudo o que quer e nada pode dar errado. O maquiador deve ser sensível e ter emoção para entender tudo isso."

Praticidade na hora da festa

"Eu gosto de montar um cabelo solto para a cerimônia e depois prender na hora da festa, assim ela fica bonita a noite inteira, o cabelo não destroi."

O maquiador Júnior Mendes dará uma aula voltada para profissionais da área com foco em maquiagem para noivas no dia 9 de outubro, na MAC do shopping Top Center, em São Paulo.