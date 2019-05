Maquiador que já trabalhou com Rihanna e outras artistas dará aula no Brasil

O maquiador Patrick Ta já trabalhou com a empresária Kim Kardashian e suas irmãs e com a atriz Blake Lively Foto: Repordução/ Instagram Patrick Ta

Patrick Ta tem clientes renomadas como Rihanna, Blake Lively, as irmãs Kardashian, Katy Perry, Camila Coelho, Gigi e Bella Hadid, Alessandra Ambrósio e Adriana Lima. O renomado maquiador vai dividir essa experiência em uma aula no Brasil em cinco de junho, no Beauty Trends.

O maquiador fará uma maquiagem completa no palco do Teatro Santander, em São Paulo , dando truques e mostrando um passo a passo para uma 'beleza glam', produção que é sua marca registrada.

Durante um dia de evento, além do maquiador internacional, nomes consagrados da indústria da beleza brasileira como Fabi Gomes, maquiadora sênior da MAC Cosmetics, e Vic Ceridono, autora do blog e livro Dia de Beauté, vão dar suas dicas.

Segundo Brigitte Calegari, maquiadora e idealizadora do Beauty Trends, podem participar do evento profissionais iniciantes ou avançados do setor e amantes de maquiagem.

Os ingressos para o Beauty Trends podem ser comprados online.