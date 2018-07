'Mamma' italiana dos anos 1960 inspira Dolce & Gabbana

Foto:

Uma coleção toda dedica à "mamma" italiana, inspirada nos anos 1960, com bordados de frases de amor à mãe, rabiscos infantis e rosas vermelhas, tomou conta do desfile de inverno da Dolce & Gabbana no último sábado, na Semana de Moda de Milão.

Em uma escada montada ao fundo da passarela, mulheres e crianças impecavelmente vestidas com roupas da grife assistiram à apresentação, que trouxe modelos ao lado de seus filhos e até uma grávida de seis meses, a top italiana Bianca Balti, uma das musas de Domenico Dolce e Stefano Gabbana.

Foto:

Na primeira parte do desfile, o destaque ficou para os vestidos curtos com shape dos anos 1960, detalhes dourados e grandes rosas vermelhas bordadas. As flores também apareceram em looks rendados e saias esvoaçantes.

Foto:

Árvores, casinhas e outros desenhos de traços infantis compõem a principal estampa da coleção, que apareceu em peças de seda e tafetá. Dourados e repletos de adornos, os fones de ouvido usados por algumas modelos lembravam tiaras da realeza e sugeriam um jogo interessante entre passado e presente, tradição e modernidade.

Foto:

No final, as "mammas" de Dolce & Gabbana desfilaram com vestidos pretos de diversas modelagens e tecidos, em uma homenagem às mulheres da Sicília e da Itália mais profunda, na qual os desenhistas se inspiram há tempos.