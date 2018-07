Malia Obama usa look estilo anos 1990 em seu primeiro dia na faculdade

Malia Obama irá estudar na mesma universidade dos pais Foto: REUTERS/Yuri Gripas

Malia Obama é oficialmente uma universitária. A filha mais velha de Michele e Barack Obama se mudou para o campus da universidade de Harvard, localizada em Massachusetts, na última segunda, 21.

Além de roubar a cena com seu pai, o ex-presidente dos Estados Unidos, que foi acompanhado de Michele se despedir da filha no dormitório, Malia também chamou atenção com o primeiro look escolhido para passear pelo campus com os amigos na terça, 22.

Ela adotou a tendência anos 1990, com vestido de alças preto sobre camiseta, também preta, da marca Alexander Wang, e tênis branco. No pulso, ela usou um scrunchie, elástico de cabelo popular na época.