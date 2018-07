Mãe conta como uma loja de cosméticos mudou a vida de sua filha

A Sephora é uma multi-marca de cosméticos fundada em Paris Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes

A maquiagem pode ter um grande impacto na autoestima das mulheres. Mas relato de uma mãe sobre uma visita à Sephora com a filha de 15 anos foi emocionante.

Publicado pela página canadense 'Spotted in Windsor', o texto explica como o atendimento atencioso de uma vendedora fez com que a jovem mudasse sua percepção sobre si mesma.

"Ela foi além para fazer ela se sentir confortável em sua própria pele. A funcionária destacou os pontos que mais deixavam a minha filha insegura e mostrou o quão bonito eles eram", contou a mãe.

"Minha filha tem 15 anos e está tendo dificuldades com sua autoestima. Ela vem sendo ridicularizada por muitas 'moças jovens' (tentando ser delicada com minhas palavras) que frequentam a mesma escola - elas implicam com suas roupas, pele, voz, cabelo, sobrancelha... e a lista continua. Parte meu coração dizer que o bullying convenceu minha linda filha de que ela é feia e sua personalidade extrovertida e animada murchou.

Fomos para a Sephora do Devonshire Mall alguns dias atrás para comprar maquiagens leves (máscara, gloss e talvez uma base ou corretivo), torcendo para que isso fizesse com que ela se sentisse mais confortável na escola e diminuísse algumas observações sarcásticas das outras garotas. Eu estava relutante no começo, mas se havia alguma possibilidade de aumentar sua confiança, tudo bem.

A principal razão pela qual estou escrevendo isso é por causa do atendimento que recebi. Estávamos na loja por um tempo quando uma menina se aproximou e perguntou se podia nos ajudar (Shayna? Shaina? Desculpa, não consigo lembrar da grafia correta embora tenha tentado decorar o seu crachá). Era uma pequena garota loira, absolutamente maravilhosa, que se encaixa em quase todos os aspectos (exteriores) com o tipo que implica com minha filha. Nós duas às vezes nos sentimos intimidadas nesta loja - as garotas são em sua maioria lindas e exalam confiança... para alguém nova na maquiagem, ou que já tenha problemas de autoestima, é fácil se sentir inferior, independente dos displays brilhantes. Desta vez, fiquei impressionada.

Recebemos ajuda com os produtos, obviamente, mas mais que qualquer outra coisa, sua gentileza foi o que me chocou. Eu senti que de alguma maneira ela captou no olhar da minha filha os problemas com autoestima, e foi além para fazê-la se sentir confortável em sua própria pele. Ela destacou os pontos que mais deixam a minha filha insegura (como as sobrancelhas grossas, o cabelo cacheado... as coisas que eu tento convencer ela a não mudar) e mostrou o quão lindo eles eram - SÉRIO garota, você lê mentes?

Ela dedicou seu tempo a verdadeiramente ajudar minha filha. Elas falaram do que acontece na escola, de autoconfiança, do que realmente faz uma pessoa ser linda, e de como a maquiagem é feita para valorizar a beleza natural. Essas são coisas que eu tento falar com ela sem sucesso. A vendedora foi tão genuína, de bom coração e atenciosa. Elas até brincaram um pouco e eu vi minha filha se animar e se libertar pela primeira vez em MESES. É louco como uma interação de 20 minutos pode ter um impacto tão grande. Então, Shayna, eu espero que veja isso e aceite esse sincero e de coração 'obrigada' por sua alma linda, de mim e da minha filha (que não está mais me implorando para deixá-la tirar as sobrancelhas)."