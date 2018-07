Saiba como ganhar 200 batons da MAC

MAC promove concurso e premia ganhadores com 200 batons Foto: MAC/ Divulgação

Pela primeira vez em sua história, a MAC está promovendo um concurso entre os seus seguidores do Instagram. Para participar, basta postar uma foto utilizando algumas das seis tendências de batom do momento que a marca escolheu: matte, manchadinho, ombré, nude, metálico e icônico.

Entre os dias 6 e 27 de outubro, os interessados também devem se cadastrar neste site e postar a imagem, utilizando a hashtag da campanha #MACLipsBR e contando quais foram os produtos usados e a tendência escolhida. As 100 fotos mais curtidas irão para a fase final. Para decidir as cinco melhores, acontecerá uma votação feita pelo comitê artístico, composto pela Maquiadora Sênior da marca, Fabiana Gomes, e as blogueiras Bruna Vieira, Bruna Unzueta, Karol Pinheiro, Mariana Saad e Rayza Nicácio.

No dia 9 de novembro, serão anunciados cinco ganhadores, e o prêmio será uma caixa com 200 batons da MAC para cada. Eles ainda participarão do evento de premiação e de uma aula com Fabiana Gomes.

Os artistas das lojas MAC por todo o país estão prontos para orientar os clientes com dicas e truques de como recriar cada tendência.