MAC e Puma anunciam colaboração inusitada

Anúncio da colaboração entre as marcas MAC e a Puma não deixa claro quais produtos serão criados na parceria Foto: Instagram/ @maccosmetics

A marca de maquiagem MAC é conhecida por firmar parcerias com diversas celebridades da indústria da moda, música e cinema. A cantora Nicki Minaj e a atriz Taraji P. Henson foram alguns dos nomes recentes que assinaram coleções com a gigante dos cosméticos. Porém, a próxima colaboração da marca é bem inusitada.

Foi anunciado neste domingo, 5, que a MAC irá fazer uma parceria com a marca de athleisure Puma. Através de um post no Instagram, a novidade foi contada de forma misteriosa. O vídeo não mostra muito do que pode ser esperado, apenas a sombra de um sneaker com o logo de ambas as etiquetas no fundo. Na legenda, está escrito: “Os seus tons favoritos dão um grande passo em uma direção completamente nova! Fique ligado para uma colaboração incrível, em breve”.