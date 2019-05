Grupo de luxo LVMH anuncia lançamento de marca de moda de Rihanna

Rihanna no baile anual Diamond, em setembro de 2018 Foto: Angela Weiss/ AFP

O conglomerado de luxo LVMH, que detém as grifes Dior, Louis Vuitton e Givenchy anunciou nesta sexta-feira, 10, o lançamento "imediato" da Fenty, uma marca de moda sediada em Paris e dirigida pela cantora Rihanna. As primeiras coleções serão apresentadas em breve.

"Criar uma marca com a LVMH é um momento incrivelmente especial para nós. (Bernard) Arnault me deu carta branca para desenvolver uma casa de moda no universo do luxo. Não podia imaginar um parceiro melhor em termos criativos e comerciais e estou ansioso para mostrar nossas criações ", disse a cantora em um comunicado.

Assim como a Fenty Beauty, a marca de cosméticos de Rihanna, a grife terá o sobrenome da artista de Barbados, cujo nome completo é Robyn Rihanna Fenty.

Segundo a empresa, a Fenty "incorpora sua visão de moda, tanto em suas criações 'prêt-à-porter', sapatos e acessórios, como na escolha em termos de distribuição e comunicação."

Arnault, presidente e CEO do grupo, destacou o "espírito empreendedor" da cantora de "Umbrella", assim como suas competências "impressionantes de uma líder".

"Nós nos mobilizamos com ela uma equipe talentosa e multicultural, apoiada pelos recursos do nosso grupo. Eu estou orgulhoso que esta empresa veja a luz do dia na LVMH e desejo-lhe grande sucesso".