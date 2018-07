Luxo personalizado: Prada inaugura novo endereço em São Paulo

Visão geral da loja projetada por Roberto Baciocchi Foto: Divulgação

Não é difícil perceber que a Prada foi uma das marcas estrangeiras que, com a invasão internacional no Brasil, se deu melhor no cenário nacional. As bolsas da grife italiana estão sempre entre as mais cobiçadas – e usadas - e suas roupas com twist de vanguarda e tradição, que já enchiam os olhos dos brasileiros, também caíram no gosto dos consumidores. Em novembro de 2013 a marca abriu 3 lojas fora do eixo Rio-SP, chegando às regiões Sul, Nordeste e Centro-Oeste. E agora a marca apresenta mais uma estratégia, mostrando que a intenção ainda é estreitar os laços com os consumidores locais.

A jogada da vez foi a renovação, ampliação e mudança de local, ainda no Shopping Cidade Jardim, que foi a primeira loja da grife no país. Um dos diferenciais desse novo espaço, inaugurado dia 5 de outubro, é o serviço de personalização de sapatos, chamado Made To Order, no qual é possível escolher cor, couro e salto do sapato e ainda gravar as iniciais do nome do dono. O serviço é uma das exclusividades de quem visitar o local durante o mês da inauguração. Com mais de 415 m² e projeto assinado pelo arquiteto italiano Roberto Baciocchi, a loja já está com as coleções feminina e masculina de ready-to-wear do inverno 14/15 à venda e algumas peças exclusivas, como a bolsa Micro Octagon Print Saffiano na estampa Holiday & Brown.