Lucas Jagger lança sua primeira coleção de roupas

A coleção de Lucas Jagger para a Mini U.S. começará a ser vendida no dia 27/05 Foto: Manuela Scarpa/Estadão

Prestes a completar 18 anos, Lucas Jagger está dando seus primeiros passos no mundo da moda. O filho do músico Mick Jagger e da apresentadora Luciana Gimenez criou uma linha para a marca paulista Mini U.S., que começa a ser vendida no próximo dia 27 nas duas lojas da marca com preços a partir de R$99.

O jovem criou 12 peças, entre camisetas, calças e bermudas, todas feitas de malha, pensadas para serem confortáveis e combinarem com estilo despojado de Lucas.

"Tudo nasceu de um bate-papo e juntos chegamos a essa ideia", conta o empresário Tico Sahyoun, dono da Mini U.S. "Ele se envolveu demais, opinou em tudo e foi muito bom! A coleção esta demais!"

Em entrevista à Veja São Paulo, Lucas afirmou que não pretende seguir carreira no universo fashion. "Gosto de moda, mas não quero ser estilista", disse ele.

Mini U.S. Rua Normandia, 70, Moema, São Paulo

Shopping Cidade Jardim, piso 3, loja L05

Telefone (11) 3198-9417