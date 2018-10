Louis Vuitton leva suas mulheres para uma viagem intergaláctica

Uma das criações de perfume intergaláctico do verão 2019 da Louis Vuitton Foto: Gonzalo Fuentes/REUTERS

Encerrando a Semana de Moda de Paris, a Louis Vuitton montou no Cour Carré do Louvre a passarela de sua apresentação do verão 2019. Tendo a pirâmide de vidro como fundo, levou a platéia para uma viagem por outras galáxias, com muitos elementos de ficção científica e perfume futurista, duas paixões do estilista Nicolas Ghesquière.

Um look espacial futurista do verão da Louis Vuitton Foto: ETIENNE LAURENT/EFE

Suas propostas para esse amanhã que chegará em breve - a partir do começo do ano que vem às lojas - incluem jaquetas e camisas com mangas bufantes de efeito sanfonado na altura do antebraço, vestidos-casulo com recortes geométricos, um blazer esportivo com lapela em forma de origami e fechamento de zíper, vestidos perfurados e blusas que vestiriam uma tripulação pra lá de fashion em Star Trek.

A estamparia com paisagens imaginárias e a bolsa em forma de disco-voador de Nicolas Ghesquière para a Louis Vuitton Foto: Michel Euler/AP Photo

Permeando essas peças mais conceituais, muitos acessórios (de bolsinhas baú a uma em forma de disco-voador, passando por peças mais clássicas em versões coloridas) e separates que podem ser facilmente assimilados pelas ruas e pela consumidora da grife. Entre eles estão peças em tricô com babados metalizados e canutilhos bordados, as blusas e vestidos estampados com paisagens de mundos imaginários e peças utilitárias, como jaquetas e calças cargo.

Um blazer casulo com calça cargo utilitária, parte de um momento menos conceitual do desfile da marca Foto: ETIENNE LAURENT/EFE

Um look esportivo da coleção com vestido de tricô bordado de canutilhos e babados metalizados sobre moletom Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters

Um vestido-casulo com recortes geométricos da coleção da Vuitton Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters

Uma jaqueta de alfaiataria esportiva com mangas bufantes e estampa digital Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters

Look do desfile do verão 2019 da Louis Vuitton, que encerrou a Semana de Moda de Paris com coleção inspirada em ficção-científica Foto: Michel Euler/AP Photo