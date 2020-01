Louis Vuitton exibe segundo maior diamante do mundo em Paris

Diamante é do tamanho de uma bola de tênis Foto: Stephane de Sakutin / AFP

A Louis Vuitton chamou atenção ao exibir nesta terça-feira, 21, sua mais recente compra: o segundo maior diamante bruto do mundo. A grife pertencente ao grupo LVMH, que informou na semana passada ser dona de um Sewelo de 1.758 quilates, expôs a pedra em sua loja da Place Vendôme, em Paris.

A companhia não informou quanto pagou pelo diamante. Do tamanho de uma bola de tênis e coberto por carbono, o item foi descoberto em Botsuana em 2019 e será dividido em pedras preciosas.

Mais conhecida por suas bolsas, a Louis Vuitton entrou no mercado de joias em 2012, no qual compete com a Bulgari, também do grupo LVMH, e a Cartier, do conglomerado Richemont.

Diamante está sendo exibido em uma loja de luxo em Paris Foto: Stephane de Sakutin / AFP

Nos últimos anos, o segmento de joias emergiu como um dos que mais crescem no mercado de artigos de luxo, estimulando a compra da grife norte-americana Tiffany pelo LVMH por 16,2 bilhões de dólares no ano passado. A Gucci, da holding Kering, também informou em 2019 que se tornaria uma joalheria de luxo.