Louis Vuitton e Miu Miu encerram Semana de Moda de Paris

Os desfiles da Louis Vuitton e da Miu Miu, que ocorreram nesta quarta-feira, 9, encerraram a Semana de Moda de Paris. Eles também marcaram o fim da temporada de apresentação das coleções de inverno 2017 das principais grifes do mundo - que começaram em Nova York, no dia 11 de fevereiro, e passaram também por Londres e Milão.

Na Louis Vuitton, um sportswear luxuoso deu o tom da coleção. Vestidos com mangas curtas, saias assimétricas e muito color blocking apareceram na passarela da grife, comandada pelo diretor criativo Nicolas Ghesquière. Tudo feito em tecidos nobres, como os casacos de cashmere e as jaquetas e calças de couro. "Nós sempre usamos roupas esportivas, elas são referências para todos", disse Ghesquière em entrevista ao jornal britânico The Guardian. "É a maneira como as mulheres se vestem atualmente e eu queria mostrar isso." Clássicos da marca, as bolsas com o monograma ganharam formato de saco e de mochila esportiva, com estampas de leopardo e em tamanhos que variaram do máxi ao míni.

Já Miuccia Prada, da Miu Miu, buscou inspiração nos anos 1950 e 1960 para propor um inverno cheio de jeans, veludo e looks ultra românticos e femininos, com conjuntinhos de cardigã e blusa (twinset), perólas, laços e detalhes em pele. Na passarela, as tops mais requisitadas do momento, como Gigi e Bella Hadid, Kendall Jenner, Joan Smalls, Irina Shayk e a brasileira Adriana Lima, completaram o show.