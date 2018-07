Look de Neymar para assinar contrato com Paris Saint-Germain vira piada

Atleta brasileiro tem contrato com o clube até junho de 2022 Foto: Philippe Lopez/AFP

Após duas semanas de negociação, Neymar assinou nesta sexta, 4, contrato para jogar pelo time Paris Saint-Germain. O clube francês teve que pagar multa de 222 milhões de euros (aproximadamente R$ 821 milhões) ao Barcelona, o que tornou a negociação a mais cara da história do futebol.

Na internet, o que está chamando atenção dos fãs de futebol não é o valor, mas sim o look que Neymar escolheu para assinar o contrato histórico: uma regata do Batman e boné.

A camiseta virou piada no Twitter. "Que tipo de pessoa assina um contrato de jogador mais caro com a camisa do Batman? Isso mesmo, Neymar", disse um internauta. Outro usuário brincou com a informalidade do look. "Você procurando estágio: terno, gravata, sapato, gel no cabelo. Neymar assinando o maior contrato da história: regata do Batman!"

Confira as melhores reações dos internautas.

Neymar assina o contrato que o torna o jogador mais caro do mundo inteirinho vestindo regata do Batman pic.twitter.com/rDlc2FZAna — Junior de Paula (@aleatorio) August 3, 2017

que tipo de pessoa assina um contrato de jogador mais caro com a camisa do batman??? isso mesmo, Neymar eu amo esse menino kkjkkkkk pic.twitter.com/doW0SypI7U — isabelly (@euteamoneymarj) August 3, 2017

PSG desiste de Neymar e assina com o Batman pic.twitter.com/NxLfajU1eQ — fernandinho ducavaco (@FDucavaco) August 4, 2017

Neymar assinando um contrato de 222 milhões com uma regatinha do Batman e nóis se matando por um salário mínimo com a camiseta da firma — Irysson Mauricio (@sonyuris) August 4, 2017

