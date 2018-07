Londres recebe exposição em homenagem a Alexander McQueen

Retrato de Alexander McQueen fotografado em 1997 por Marc Hom Foto: Divulgação

Um dos estilistas mais importante de sua geração, o britânico Alexander McQueen fez fama graças às criações ousadas e aos desfiles vanguardistas, que exploravam temas da natureza e da história sempre com boa dose de drama. Nascido e criado em Londres, ele começou a carreira como aprendiz na fábrica de camisas e gravatas Savile Row e saiu da vizinhança onde cresceu, no leste londrino, para ganhar o mundo com seu talento - e chocá-lo com seu suicídio cinco anos atrás.

Leia também: Biografia afirma que Alexander Mcqueen planejou se suicidar em desfile

Mais de 240 peças assinadas por McQueen compõem a exposição ‘Beleza Selvagem’, no museu Victoria and Albert, em Londres, que será aberta ao público neste sábado, 14. Entre elas, estão vestidos feitos com penas e vidros pintados a mão, assim como quimonos primorosamente bordados e chifres cobertos por um véu de renda.

Foi a atenção do estilista aos detalhes a característica que mais impressionou a curadora Claire Wilcox, que ajudou a levar a mostra para Londres - em 2011, a exibição da obra do estilista levou muita gente ao Metropolitan, em Nova York. "As coleções de McQueen eram cativantes e cada traje tinha uma construção única. As roupas têm alfaiataria delicada, belos ornamentos e incorporam diversos tipos de tecidos e materiais”, diz Claire.

Dividida em dez salas, a exposição leva o visitante a uma jornada pelo trabalho do estilista por meio de vídeos e peças especiais de seu arquivo. Por exemplo, seu sapato-assinatura, o “Armadillo” (que lembra um tatu) e um longo tomara que caia branco pintado com tinta spray por robôs durante um de seus muitos desfiles icônicos. A mostra fica em cartaz até 2 de agosto.