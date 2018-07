Londres abrigará exposição dedicada exclusivamente a Audrey Hepburn

Fotografada por Norman Parkinson em 1955 Foto:

A National Portrait Gallery, em Londres, anuncia datas da exposição, Audrey Hepburn: Portraits of an Icon, que trará uma seleção de mais de sessenta imagens da atriz eternizada no cinema pelo filme 'Bonequinha de Luxo'. A mostra celebra a artista que é ícone de estilo e beleza desde os anos 1950 e uma das maiores estrelas do cinema mundial.

Com imagens raras, fruto do trabalho de renomados fotógrafos do século XX como Richard Avedon, Cecil Beaton, Angus McBean, Irving Penn e Norman Parkinson, a mostra permeia a infância de Audrey, passa pela adolescência, e a ascensão como atriz, até chegar aos últimos anos de sua vida dedicados à filantropia. Capas de revistas, ensaios de moda, catálogos e filmes são alguns dos itens que compõem a exposição que abre as portas na galeria no dia 2 de julho e fica em cartaz até 18 de outubro.

“Hepburn foi uma das atrizes mais famosas do mundo, estou encantado com o fato de exibirmos uma grande exposição fotográfica que explora a vida e obra de uma figura tão importante e querida, e que teve seus primeiros anos de formação na Grã-Bretanha”, declarou Pim Baxter, subdiretor da galeria. /Com informações da Efe