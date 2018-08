Literatura de cordel e obra de J. Borges inspiram verão da Iódice

Looks do evrão 2019 da Iódice: flores, leveza e relevos que evocam xilogravuras Foto: Gustavo Ipolito/Divulgação

Cordelista e um dos maiores xilogravuristas populares do Brasil, o pernambucano J. Borges e sua obra, são inspiração do verão 2019 da Iódice, que nessa estação promove uma viagem pelo mundo dos cordéis.

Nas roupas, feitas com tecidos naturais, seda, jeans e crepe, as texturas e relevos das gravações em madeira estampam peças com pétalas, barco e sereia, por exemplo. Outros destaques são as os vestidos e saias midi, os jeans com silhuetas variadas (skinny, flare, pantacourt, retos) e as peças com motivos florais e geométricos.

Vestido floral geométrico do verão 2019 da Iódice Foto: Gustavo Ipólito/Divulgação