Linho, tons pastel e listras são destaques em semana de moda do Brás

Evento reúne os destaques que chegarão às lojas na próxima estação Foto: Rene Martins/Divulgação

A 25ª edição do Mega Fashion Week, semana de moda que reúne as marcas do Mega Polo Moda, maior centro de comércio atacadista do Brasil, aconteceu entre os dias 5 e 7 de agosto no Brás, em São Paulo. Durante o evento, as mais de 400 lojas da região apresentaram suas coleções de verão 2018/19, mostradas na passarela em looks que misturavam peças de diferentes marcas. Os três dias de desfiles contaram ainda com consultoria (ao vivo!) da jornalista Mônica Salgado, do stylist Arlindo Grund e do estilista Dudu Bertholini.

Os visuais exibidos por lá, montados pelo stylist Gustavo Silvestre, entregam as tendências que devem dominar as lojas na próxima estação. “O linho é a principal tendência das coleções de verão, para homens e mulheres”, aponta Rogério Wolf, produtor de moda do Mega Fashion Week. “Estamos apostando também nas listras, de todas cores e tamanhos, e nunca esquecemos do jeans, que a cada estação se renova – agora, ele vem bem mais leve e em lavagens claras. O xadrez, sucesso no inverno, vai voltar na versão vichy e em cores vibrantes".

O jeans aparece em versões mais leves para o verão Foto: Rene Martins/Divulgação

Quanto à paleta de cores, Wolf decreta os tons pastel como favoritas para o verão. “Entre as candy colors, o lavanda é o grande destaque. Ele aparece também fazendo contraponto com cores sólidas, como o ultravioleta”, explica ele. Entre as lojas do Mega Polo Moda, o produtor destaca a Seiki, “para quem procura por boa alfaiataria”; a Mamô, “para clientes antenadas e que consomem fast fashion”; a Tuarte e a Trimix, “para uma mulher cosmopolita”; e a Lady Rock, que “faz jeans com lavagens e cortes superatuais”.

Como a programação reúne compradores de todo o Brasil, o desafio do styling é mostrar diferentes formas de usar uma mesma peça em todas as partes do Brasil. “Na passarela, mostramos a mesma camisa toda fechada pensando na mulher do Sul, e em versão amarrada, com a manga dobrada, para a mulher do Nordeste”, conta Rogério.

A cor lavanda é uma das principais tendências de verão das lojas do Mega Polo Moda Foto: Rene Martins/Divulgação

Se há alguns anos havia certa resistência por parte de publicações por parte de publicações de moda e de algumas multimarcas quanto à qualidade dos produtos, o produtor garante que o cenário agora é outro. “Cada vez mais stylists tem produzido aqui [no Mega Polo Moda], colocando as marcas do shopping em grande evidência. Não acho que exista mais essa conotação de roupa com qualidade baixa”, conclui.