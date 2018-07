LGBTs em situação de rua e cultura emo são destaques na Casa de Criadores

Criança emo no desfile de Felipe Fanaia Foto: Marcelo Soubhia/Fotosite

Abrindo o segundo dia da Casa de Criadores na terça, 24, a Another Place colocou na passarela um tema bem atual: as transformações que a internet trouxe e a geração Z, aqueles que nasceram entre 1990 e 2010. O foco da apresentação foi a estética jovem e como cada roupa pode se transformar de acordo com a pessoa que a usa. Além do preto e branco característico da marca, a cartela de cores ainda trouxe o amarelo e o prateado.

As estampas gráficas das camisetas foram pensadas para sairem bem nas selfies tiradas em frente ao espelho. A grife de Rafael Nascimento e Caio Fortes se uniu a Passarela para criar coturnos unissex estampados com ANP.

Grafismos das camisetas da Another Place foram pensadas para serem vistos no espelho Foto: Gui Mesquita/Divulgação

Outro tema contemporâneo que virou coleção foi a realidade triste dos membros da comunidade LGBT em situação de rua, que inspirou o estilista Weider Silverio. As peças utilitárias foram pensadas para andarilhos urbanos que levam todos os seus pertences consigo - o que foi traduzido em peças confortáveis, com muitos bolsos e usadas sob capas de plástico.

Capa de chuvas coloridas e utilitárias foram destaque no desfile de Weider Silverio Foto: Marcelo Soubhia/Fotosite

Indo na contramão e se inspirando no passado, Felipe Fanaia brincou com o movimento emo em seu desfile. O xadrez e as listras em preto e branco, tipicos do estilo que fez sucesso entre os jovens no começo dos anos 2000, ficou mais moderno em modelagens oversized e contrastando com cores vibrantes como laranja e azul royal. A beleza, como não poderia ser diferente, foi com lápis de olho preto na linha d'água, cabelo liso e franja sobre os olhos.

O estilista Diego Malicheski, a frente da Rocio Canvas, pensou em uma mulher urbana, prática e artística, que tenta se reconectar com a natureza, elemento que apareceu de forma abstrata nas estampas.

A mulher urbana de Rocio Canvas Foto: Marcelo Soubhia/Fotosite

Por último, Renata Buzzo falou de emoções que não são aceitas socialmente, inspirada em um poema de sua própria autoria "Eu não estou aqui".