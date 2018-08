Lewis Hamilton cria coleção sem gênero para Tommy Hilfiger

Antes de criar sua coleção, Lewis Hamilton era embaixador da Tommy Hilfiger Foto: Divulgação/Tommy Hilfiger

Nesta temporada de moda, a Tommy Hilfiger continua com a explorar novas locações para os seus desfiles. Agora, o designer norte-americano irá apresentar suas coleções em Xangai, na China, no dia 4 de setembro.

E essa não é a única novidade. Depois de quatro coleções criadas em parceria com a modelo Gigi Hadid, agora a marca colaborou com o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton. Apesar da última coleção da Tommy Hilfiger ter sido inspirada no universo automobilístico, o britânico traz referências de fora do mundo do esporte para suas criações, combinado a essência da moda de rua da grife com seu estilo pessoal refinado.

"Criatividade é um dos aspectos mais importantes da vida", explica Hamilton. "Desenhar esta linha tem sido uma forma definitiva de auto-expressão, com detalhes criados meticulosamente."

Entre os destaques, estão os shapes versáteis, pensados para agradar tanto homens quanto mulheres, as peças com o logo LH e um moletom branco com listras em veludo escrito Loyalty (lealdade, em português) nas costas, uma das tatuagens do piloto.

A TommyXLewis será apresentada junto com outra linha da marca, a Tommy Icons, composta por versões revisitadas de suas peças mais famosas e com a linha regular de outono/inverno. Todas as roupas do desfile estarão à venda em mais de 70 países logo após o desfile.