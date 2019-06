Levi's cria roupas para personagens de 'Stranger Things' e peças serão vendidas

As peças começam a ser vendidas no Brasil em quatro de julho Foto: Divulgação/ Levi's

O visual dos anos 1980 de Stranger Things mexe com a nostalgia dos telespectadores da série e cada vez mais vai influenciar também o guarda-roupa dos fãs. A Levi's, em parceria com a equipe de figurinistas da produção da Netflix, criou roupas que serão usadas na terceira temporada por Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown, e Dustin, vivido por Gaten Matarazzo.

O macacão El Pleated, que será usado por Eleven, e a camiseta Camp Know Where Ringer, que será vestida por Dustin na trama que se passa no verão de 1985, estarão à venda nas lojas da marca em quatro de julho, no mesmo dia em que novos episódios chegam ao serviço de streaming.

Camiseta usada por Dustin será vendida em lojas da Levi's Foto: Reprodução You Tube/ Netflix

Camiseta Camp custa R$ 129,90 Foto: Divulgação/ Levi's

Macacão criado pela Levi's é usado por Eleven na terceira temporada de 'Stranger Things' Foto: Reprodução You Tube/ Netflix

Macacão El Pleated, da personagem Eleven, será vendido por R$ 299,90 Foto: Divulgação/ Levi's

Além das peças que aparecerão na série, a coleção Levi's + Stranger Things traz camisetas, moletom, calças e jaquetas jeans que custam de R$ 129,90 a R$ 419,90.

A coleção cápsula para o inverno de 2019 foi fotografada no principal cenário da terceira temporada de Stranger Things: o Starcourt Mall, shopping center localizado em Hawkins, em Indiana, nos Estados Unidos. O local abriga a sorveteria Scoops Ahoy Ice Cream na qual Steve, interpretado pelo ator Joe Keery, aparece trabalhando ao lado de uma nova personagem desconhecida. O centro comercial também será palco de uma disputa decisiva que é retratada no teaser do oitavo capítulo - A Batalha de Starcourt.

Camiseta logo invertido, preço R$ 129,90 Foto: Divulgação/ Levi's

A estética da produção da Netflix também foi inspiração para uma linha de tênis e blusas esportivas da Nike.

Veja o trailer oficial da terceira temporada de Stranger Things: