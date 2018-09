Lenda do street style, Bill Cunningham terá livro de memórias

O fotógrafo de moda lendário, Bill Cunningham, morreu aos 87 anos em 2016 Foto: REUTERS/Carlo Allegri

Precursor do que se conhece hoje como fotografia de street style, Bill Cunningham terá um livro de memórias póstumo. Os manuscritos da publicação foram encontrados pela família em meio ao seu arquivo de imagens.

Intitulada Fashion Climbing, a obra reúne relatos desde a infância, quando se descobriu estranhamente obcecado por vestidos, passando pelo serviço militar prestado na Guerra da Coréia (quando decorou seu capacete com flores), sua mudança de Boston para Nova York e o início de sua carreira jornalística.

Durante 38 anos, trabalhou para o The New York Times produzindo uma espécie de comentário sobre estilo, registrando eventos tão variados quanto uma corrida de cavalos e os frequentadores da semana de moda nova-iorquina, ao mesmo tempo em que acompanhava a mudança de hábitos na moda e no comportamento.

Sua contribuição para esse universo lhe rendeu um prêmio da Legião de Honra do governo francês, em 2008. Seu nome ainda batiza um cruzamento em Nova York - o da rua 57 com a Quinta avenida. O livro de memórias, cujos direitos de 1 milhão de dólares foram arrematados em leilão pela editora Penguin, tem lançamento marcado para setembro, bem a tempo da próxima temporada de moda internacional.