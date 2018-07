Leandra Medine fala sobre problemas com fertilidade e anuncia gravidez de gêmeos

Leandra Medine dividiu que fez um aborto espontâneo há 6 meses Foto: Instagram/ @leandramcohen

Depois de Chiara Ferragni dividir que está esperando um menino, foi a vez da blogueira Leandra Medine, conhecida por seu site Man Repeller, contar que está grávida de gêmeos. Porém, no comunicado em que contou a novidade, Leandra aproveitou para dividir com os seus seguidores os problemas que teve com fertilidade.

No texto “Um tipo diferente de anúncio de gravidez”, publicado no Man Repeller, Leandra explicou que havia feito um aborto espontâneo há 6 meses, e como isso mexeu com o seu psicológico. A blogueira disse que tentou diversos tratamentos para engravidar desde então, de hormônios até dietas e meditação. “Mas nada disso funcionou, porque eu estava me odiando”, escreveu. Durante esse período, ela até cogitou terminar o seu casamento: “Me convenci de que eu não estava engravidando porque o meu relacionamento era incompatível”.

Foi no dia 4 de julho - feriado nos Estados Unidos - que ela soube que estava esperando gêmeos. Então, Leandra pensou em como deveria avisar o fato aos seus seguidores. “Antes, eu estava egoistamente evitando esse tipo de anúncio, porque poderia estragar um dia ótimo ou me deixar na cama por 12 horas seguidas. Quando outra mulher conseguia engravidar, eu me sentia traída”.

“Eu fico frustrada porque ainda não sei o que dizer para fazer pessoas nesta situação se sentirem melhores. Se você está passando por isso, eu ainda quero estar ao seu lado”, escreveu Leandra. A mensagem final é otimista: “Eu queria ter acreditado no meu marido quando ele disse que eu voltaria a ser feliz de novo. Espero que você acredite quando eu digo que você voltará, também”.