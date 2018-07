Lea T. vira musa da beleza

Modelo transgenero Lea T. é uma das mais requisitadas e inspiradoras tops do mundo da moda Foto: Divulgação

Descoberta pelo estilista italiano Riccardo Tisci, hoje à frente da Givenchy, a modelo transgenero Lea T. é uma das mais requisitadas e inspiradoras tops do mundo da moda.

Envolta de mistério e sensualidade, a modelo é uma camaleoa diante das lentes de fotógrafos, se transformando em diversos personagens, seja em desfiles ou editoriais. Ela se tornou imagem oficial da Givenchy ao lado de Tisci em 2010 e hoje assume o mesmo posto em uma marca de beleza, a Redken. Lea T. se une ao time de musas da grife, como a cantora Sky Ferrera e a blogger Chiara Ferragni, e adiciona um toque de ousadia com seu visual impactante. "Lea T é uma verdadeira pioneira da beleza," diz Shane Wolf, Diretor Geral Mundial de Redken. "Ela reflete a visão da marca de beleza global e tem um senso único de individualidade e beleza que é incontestavelmente só dela.”

Em entrevista exclusiva ao Estado, Lea fala de sua relação com o universo da beleza.

Como você se sente sendo uma musa?

Honrada e emocionada que uma marca tão incrível e icônica me escolheu para ser o novo rosto das campanhas.

Qual era sua relação com a marca antes de se envolver nesse projeto?

Adoro os produtos de styling, para me ajudar com problemas de frizz em diferentes climas, já que viajo muito.

Na sua opinião, qual é a parte mais legal do universo da beleza?

O fato de que todo mundo é diferente e a beleza não precisa ser perfeita. Quando eu ouço alguém falando que sou bonita me sinto muito surpresa, porque definitivamente não sou nada perfeita.

Você é fã de maquiagem? Tem algum look preferido?

Adoro o visual natural e, nos meus dias de folga, só uso máscara de cílios.

Qual é sua relação com o mundo da beleza? Você se importa muito com a aparência?

Na verdade me importo mais com meu cabelo do que com meu rosto em si. Também amo moda, roupas e sapatos, mas acho que ser saudável é mais importante do que a aparência. Acredito que a beleza vem de dentro.

Como você lida com seu cabelo?

Eu o amo! Cabelo é um aspecto muito importante para as mulheres e eu sou sortuda de tê-lo naturalmente forte e brilhante.

Quando você descobriu a importância do cabelo? Tem alguma memória especifica em relação a isso?

Minha mãe tinha o cabelo maravilhoso quando eu era mais nova, costumava morrer de inveja. Todas minhas memórias capilares remetem a ela.