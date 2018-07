Le Lis Blanc retira peça de circulação por acusação de plágio

Le Lis Blanc Foto: FOTO ANDRE LESSA/AE

Karen inicialmente notificou a marca através de sua assessoria jurídica. Porém, a empresa respondeu que não iria retirar o produto de circulação ou efetuar o pagamento por uso da obra. “Eles alegam que pegaram a obra da nossa cliente na internet e que não sabiam a procedência. No entanto, para utilizar qualquer obra, é necessária a autorização do autor, seja para qual for a finalidade --principalmente, se for comercial”, afirma a advogada de Karen, Marina Flandoli, do escritório Flandoli Ajzen Advogados.

Por ordem judicial, a peça não está mais disponível na loja virtual da marca, e seu anúncio também foi retirado do ar. Até o fim da reportagem, a assessoria da Le Lis Blanc não se pronunciou sobre o ocorrido.