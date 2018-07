Lady Gaga rouba a cena com look brilhante no show de intervalo do Super Bowl

Lady Gaga se apresentou no intervalo do 51º Super Bowl Foto: Tom Pennington/Getty Images/AFP

Nem Patriots, nem Falcons. Quem brilhou no Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano, que aconteceu no domingo, 5, foi Lady Gaga. Durante o tradicional show do intervalo, a cantora fez uma apresentação de 13 minutos com seus maiores sucessos.

O figurino foi um espetáculo a parte. Gaga começou a apresentação no alto do NRG Stadium, em Houston, usando body de mangas longas (e ombreiras) todo bordado com pedras espelhadas com botas de cano longo do mesmo material. O look todo foi assinado pela estilita, e amiga pessoal de Gaga, Donatella Versace.

Para completar o visual, uma maquiagem que pode ser copiada no próximo bloco de carnaval, com pedras ao redor dos olhos.

A jaqueta de 'Just Dance' parece com o figurino usado na época de 'The Fame Monster' Foto: EFE/EPA/ANDREW GOMBERT

Para cantar 'Just Dance', seu primeiro hit, Gaga vestiu uma jaqueta dourada de spikes que lembra os figurinos usados no começo da carreira.

O formato do show, sem participações especiais, dificultou a troca de roupas, que aconteceu só uma vez, no encerramento da apresentação. Antes do hit 'Bad Romance', Gaga apareceu com calcinha e top que lembra a proteção dos ombros usada jogadores de futebol americano, ambos cravejados de strass. A maquiagem de pedras não estava mais lá.