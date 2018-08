Lady Gaga é a primeira a usar peça da Céline criada por Hedi Slimane

Lady Gaga surgiu com uma bolsa da grife francesa em Paris Foto: Angela Weiss/AFP

A primeira criação de Hedi Slimane para a grife francesa Céline acaba de ser revelada – por ninguém menos do que Lady Gaga. A cantora apareceu no Museu do Louvre, em Paris, usando uma bolsa assinada pelo estilista francês, que assumiu a direção criativa da marca em fevereiro, substituindo Phoebe Philo, e fará sua estreia oficial em setembro deste ano.

De couro preto com ferragens douradas e personalizada com as iniciais de Gaga, o acessório foi um presente de Slimane. "Ele a presenteou com a bolsa e é a primeira de sua nova coleção, que vai ser apresentada no mês que vem", afirmou o stylist da cantora, Tom Eerebout, em entrevista ao Business of Fashion. "Eles se tornaram amigos muito próximos desde que [Slimane] a fotografou para a capa do álbum The Fame Monster", disse.

Uma publicação compartilhada por @hedislimaneworld em 29 de Ago, 2018 às 4:16 PDT

O LVMH, grupo que detém a Céline, além de marcas como Louis Vuitton e Dior, tem grandes ambições comerciais com a chegada do estilista. Nos próximos meses, ele deve lançar linhas inéditas na marca, como de perfumes, alta-costura e peças masculinas; além de ampliar a presença digital da maison francesa.

Em seu perfil no Instagram, Lady Gaga também publicou imagens com a bolsa.