Lacoste lança uma nova versão de sua tradicional camisa polo

A nova Polo Paris da Lacoste, com o detalhe de abotoamento oculto e do jacaré camuflado na mesma cor da roupa Foto: Divulgação Lacoste

Um ícone da moda mundial, a camisa polo da Lacoste acaba de ganhar uma nova versão. Batizada de Polo Paris, a recriação do clássico da grife fundada pela tenista René Lacoste investe num design casual e elegante.

Entre os diferenciais da peça, o emblema do jacaré da grife camuflado, bordado no mesmo tom da roupa, e um abotoamento invisível, com apenas o botão superior da gola exposto. Feita em minipiquê de algodão stretch, um material levinho e que não amassa, a Polo Paris Lacoste tem caimento ajustado e está à venda em 15 opções diferentes de cores por R$ 339.