Kylie Jenner veste look esportivo de marca brasileira

Reality 'Life with Kylie' mostrará as amizades e o trabalho da Jenner mais nova Foto: REUTERS/Kevork Djansezian

Para uma marca, ter uma influencer utilizando as suas peças é muito bom. Quando esta influencer ainda é Kylie Jenner, que possui mais de 97 milhões de seguidores no Instagram, pode ser um sinal de sucesso.

E isso acaba de acontecer com a marca brasileira Vestem. A irmã mais nova do clã Kardashian-Jenner compartilhou uma foto em seu perfil no Snapchat, em que utiliza um conjunto da etiqueta. Ela registrava os momentos antes de seu novo reality, Life Of Kylie, ir ao ar. Confira.

Kylie Jenner usou um conjuntinho mescla de marca brasileira Foto: Instagram/ @kyliejenner

Kylie Jenner usa marca brasileira Foto: Instagram/ @kyliejenner